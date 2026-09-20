El cirujano Martos, a Noelia Núñez: "Tiene una confusión grande en el cambio de prioridades; esto no es un ataque a profesionales"

El profesional respondió a la exdiputada del PP, a la que dijo que estaba "completamente perdida" en el asunto de las listas de espera. "No sabe cómo funciona esto y debería consultarlo", defendió tras escuchar a Núñez.

Noelia Núñez, exdiputada del PP, habló en laSexta Xplica sobre la polémica con las listas de espera, y señaló que "las listas, los criterios que se adoptan, siempre obedecen a criterios médicos y siempre son los médicos los habilitados para cambiar un paciente prioritario a ordinario". "Y es una vergüenza que en un conflicto laboral se esté utilizando para poner en duda a los 90.000 profesionales que tiene la sanidad pública madrileña, que se esté poniendo en duda a todos los profesionales del Hospital Ramón y Cajal, y todo por atacar a la presidenta Ayuso", manifestó Núñez.

En este sentido, la 'expopular' subrayó que "parece que es Ayuso quien ha ido a susurrar a los doctores para que cambien los criterios y las prioridades a la hora de operar". "No se puede todo para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid", defendió.

Tras ello, el cirujano Luis Alberto Martos, quien denunció la manipulación en las listas de espera, lamentó que Noelia Núñez tuviera "errores muy importante en sus informaciones". "Tiene usted una confusión muy grande en el cambio de prioridades. Primero, ha hecho usted lo mismo que hizo la dirección médica, que es decir esto es un ataque contra los profesionales de la sanidad. Mentira. Es declarar que hay unos gestores de la sanidad que han comentado han cometido una grave irregularidad. No va contra mis compañeros, que son unos buenísimos profesionales", declaró el cirujano.

Así, Martos contó que en la sesión del viernes "fue la dirección la que dijo que no se entendía por qué se priorizaban ciertas patologías y que cómo puede ser prioritario un callo, a lo que un compañero contestó que no se sabe si el callo está infectado y corre peligro la amputación de ese dedo". "Entonces usted no puede definir esto por la codificación que se puede hacer en la historia. Usted tiene un error, y una y otra vez ha dicho que se pasaron primero de normales a preferente y luego de preferente a normal. Está usted completamente perdida, no sabe cómo funciona esto y debería consultarlo", concluyó.

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