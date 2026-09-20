Los problemas de las cuentas de la Comunidad de Madrid: ¿dónde están los 18 millones de euros sobrantes de la venta de un inmueble?

Los detalles Planifica Madrid vendió un inmueble en Santa Catalina 6 por 26 millones de euros, pero en los balances oficiales solo aparece un adelanto de 7,8.

La Comunidad de Madrid ha intentado justificar la compra del polémico ático de Chamberí por parte de Planifica Madrid, pero persisten las dudas. Según laSexta Xplica, Planifica Madrid vendió tres lotes de viviendas, incluyendo uno en Santa Catalina 6 por 26 millones de euros. Sin embargo, en los balances oficiales solo se refleja un adelanto de 7,8 millones. Esto plantea interrogantes sobre el paradero de los más de 18 millones restantes, especialmente cuando 18 días después se pagaron 6,3 millones por el ático de la presidenta Ayuso, supuestamente destinado a oficinas. Aunque el consejero de Presidencia explicó que es para "alojamiento ocasional de autoridades", las justificaciones no han disipado las dudas.

Tras tiempo postergándolo, la Comunidad de Madrid 'justificó' la compra del ático de Chamberí por parte de Planifica Madrid. Pero, como las explicaciones que ha ido dando Isabel Díaz Ayuso, las dudas sigue presentes.

Por ejemplo, las cuentas que han avanzado en laSexta Xplica. Planifica Madrid, la empresa pública de compraventa de inmuebles, vendió tres lotes de vivienda. Uno de ellos, el de Santa Catalina 6, se vende por 26 millones de euros.

Ahora bien, en los balances oficiales solo aparece un adelanto de 7,8. Entonces se presenta una duda. Si el piso costó esto algo más de 26 millones, ¿dónde están los más de 18 millones de euros que quedan? Y más si 18 días después se pagan 6,3 millones del ya famoso ático de la presidenta madrileña, ese que estaba "destinado a oficinas".

Ático que no se había 'justificado' hasta esta semana. "Alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la región", decía Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia.

El que puede hacer estas gestiones "en forma y condiciones que estime convenientes" es el CEO de esta empresa pública, que puede llevarlo a cabo "sin limitación alguna en general".

Pero, claro, le han vetado su declaración en la Asamblea de Madrid como pedían. En cambio, lo ha hecho el consejero con momentos como decir que el ático era "un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo".

Donde se ha saltado la parte de "carácter residencial", que intencionado o no, no ayudan a disipar muchas preguntas que sobrevuelan el cielo de Chamberí.

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