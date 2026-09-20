Casi uno de cada cuatro inquilinos cae por debajo del umbral de la pobreza después de pagar el alquiler: "No toca otra que luchar día a día"

Los detalles Son personas que, sobre el papel, no aparecen en las estadísticas como pobres. Pero una vez descontado el coste de tener un techo, sus ingresos ya no son suficientes para cubrir el resto de sus necesidades.

La subida del precio de la vivienda está llevando a muchos inquilinos a una situación de "pobreza oculta", según un estudio de FEDEA. Aunque no son considerados pobres por sus ingresos, tras pagar el alquiler, sus recursos no alcanzan para cubrir otras necesidades básicas. En 2025, aproximadamente 1,95 millones de personas en España experimentaban esta situación. El fenómeno afecta especialmente a quienes viven de alquiler, donde el 49,9% se considera pobre tras descontar el alquiler. La proporción de personas en alquiler de mercado aumentó del 12,1% al 17,4% entre 2014 y 2025. Inquilinos como Tania y Jendri expresan la dificultad de llegar a fin de mes debido al elevado coste del alquiler, que consume gran parte de sus ingresos.

La subida del precio de la vivienda está detras de un dato que refleja hasta qué punto el alquile está condicionando la economía de miles de hogares: casi uno de cada cuatro inquilinos que no era considerado pobre por sus ingresos pasa a estar por debajo del umbral de la pobreza después de pagar el alquiler.

Son personas que, sobre el papel, no aparecen en las estadísticas como pobres. Pero una vez descontado el coste de tener un techo, sus ingresos ya no son suficientes para cubrir el resto de sus necesidades. Es lo que un estudio de FEDEA denomina 'pobreza oculta'. En España había en 2025 alrededor de 1,95 millones de personas en esta situación: no cruzan el umbral de pobreza cuando se tienen en cuenta únicamente sus ingresos, pero sí lo hacen después de descontar el coste de la vivienda.

El fenómeno afecta especialmente a quienes viven de alquiler. Este estudio revela que en 2025, el 32,8% de las personas que residían en una vivienda de alquiler a precio de mercado se encontraban en situación de pobreza atendiendo a la medición convencional. Al descontar el alquiler, la cifra asciende hasta el 49,9%.

El acceso a la vivienda ha cambiado significativamente en la última década. Entre 2014 y 2025, el porcentaje de población que vive en régimen de alquiler de mercado pasó del 12,1% al 17,4%.

Por su parte, Tania reconoce a laSexta que pagar la vivienda le deja prácticamente en situación de supervivencia: "Con eso no alcanza para sobrevivir porque los precios de los alquileres están muy elevados".

Y como ella, miles de personas hacen cuentas cada mes para intentar llegar a fin de mes después de pagar un alquiler que cada vez pesa más sobre sus ingresos. "La vivienda nos está costando la vida", explica otro inquilino. El problema no es únicamente encontrar una vivienda.

Jendri lleva muchos años en España y ha visto cómo se disparaba el precio de su vivienda mientras sus ingresos no crecían al mismo ritmo: "Gano 1.333 euros y el alquiler cuesta 1.150. La situación aquí se ha puesto muy crítica". Después de pagar la vivienda, apenas le queda margen para afrontar el resto de gastos: "Toca seguir. No toca otra que luchar día a día, como siempre".

Porque tener ingresos por encima del umbral no significa necesariamente disponer de dinero suficiente para vivir. Una parte importante de esos ingresos desaparece cada mes en el pago del alquiler. Y así, para muchos hogares, las cuentas siguen sin salir: "Está claro que el alquiler se come el sueldo y no nos salen las cuentas".

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