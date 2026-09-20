Sara Ramos: "Seis temporadas de La Roca y ni una noticia buena sobre la vivienda; basta ya"

La periodista ha destacado que más del 10% de las personas que tienen entre 55 y 75 años comparten casa. "A mí esta noticia me da mucha pena", ha expresado Nuria Roca tras conocer el dato.

La Roca ha comenzado este domingo tratando el problema de la vivienda. "Seis temporadas y ni una noticia buena sobre la vivienda; basta ya", ha expresado Sara Ramos, quien ha señalado que, "como si esto no fuera un problema, esta semana el Congreso ha decidido tumbar una propuesta para empezar a debatir una ley para prohibir la venta de pisos a fondos buitre". "Ha votado en contra toda la derecha y se han abstenido PSOE y PNV, así que adiós a la propuesta", ha lamentado la periodista.

Así, Ramos ha hablado de un "estudio nuevo que habla de la gente que comparte piso", destacando que "el 12% de las personas que tienen entre 55 y 75 años están compartiendo casa". "Esto es más de uno por cada diez. Pero para poner en contexto el dato tenemos que saber que en 2022 ese porcentaje era un 3%. Por lo tanto, han pasado del 3% al 12% en cuatro años, lo que es un incremento enorme", ha expresado.

"A mí esta noticia me da mucha pena", ha manifestado Nuria Roca tras conocer el dato, a lo que Sara Ramos ha añadido que "este incremento se debe, sobre todo, porque ahora mismo ya está un piso de media para uno solo en 1.211 euros". "Es una barbaridad", ha declarado.

Además, Ramos ha indicado que "por debajo de los mayores de 55 están entre 45 y 54, que son el 7% de los que comparten casa". "Y el motivo principal por el que comparten piso ha sido objeto de análisis de la encuesta: el 47% es porque no puede pagar el alquiler solo", ha destacado.

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