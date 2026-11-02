César Franco, ingeniero: "Si 170 veces la seguridad de pasajeros ha podido depender de los controladores de Atocha, tenemos un problema"

El ingeniero industrial César Franco analiza en laSexta Xplica las palabras de Óscar Puente, ministro de Transportes, en su comparecencia del pasado viernes tras el trágico accidente de trenes en Urda.

170 este año. Son las veces que el sistema LZB se ha caído en este 2026 según los datos que ofrecía Óscar Puente, ministro de Transportes, en su comparecencia ante los medios de comunicación del pasado viernes para hablar del accidente entre los trenes AVE e Iryo en Urda. Una tragedia que ya ha dejado al menos 69 muertos. Según el ministro, se trata de una cifra que entra "dentro de la normalidad europea".

"¿Tenemos que asumir que esto sea algo habitual o razonable?", pregunta José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, al ingeniero César Franco, no sin antes destacar que se trata del "sistema que guía y garantiza la seguridad de los trenes de alta velocidad". "No sé si la cifra es normal o no, porque no tenemos estadísticas para comparar con otros países", señala.

Lo que sí le preocupa son las consecuencias de estos fallos: "Si eso significa que 170 veces la seguridad de los pasajeros ha podido depender del estado de esas personas que están trabajando en el Centro de Control de Atocha, sí que tenemos un problema".

Según el ingeniero, este sí tendría que "haber sido un indicador para haber actuado antes".

*Vuelve a ver el programa de laSexta Xplica del sábado 31 de octubre en atresplayer.com.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.