Juanma Romero: "Puente quizá no sea la persona más indicada para recuperar la confianza en el sistema ferroviario"

El periodista Juanma Romero, de El Independiente, analiza la situación actual del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el fatal accidente ferroviario de Urda (Toledo) en el que han perdido la vida 69 personas.

Según Romero, "el ministro tiene facilidad para la comunicación, esto es innegable y esto se le valora en el partido, pero lo cierto es que sus explicaciones no son suficientes en el punto en el que estamos, que es una doble tragedia ferroviaria ocurrida con nueve meses de distancia en el mismo corredor".

"¿Qué es lo que ha pasado para que no se hayan tomado todas las medidas de refuerzo?", pregunta el periodista, recordando un informe de la CIAF, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del año 2024, donde se hablaba de un accidente, que no tuvo ningún tipo de consecuencia trágica, en la Estación de Cuenca-Fernando Zóbel, donde también se hacía descansar la decisión en los operarios

y donde ya la CIAF advertía de que había que interponer barreras mitigadoras".

Por lo tanto, "si hay que reforzar el sistema, hágase, pero quizá él (Puente) no es la persona más indicada para restaurar la confianza en el sistema", afirma Romero, señalando esta como la "reflexión" a la que cree que tiene que conducirse "tanto el Partido Socialista como el Gobierno".

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