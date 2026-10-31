Rafael González, portavoz del Sindicato Ferroviario, apunta a las caídas del sistema LZB tras el accidente de Urda: "Lo primero que me enseñaron fue que tren parado ni choca ni descarrila"

Los detalles Preguntado por si es habitual que se produzcan este tipo de incidencias, ha asegurado que los propios trabajadores llevan tiempo alertando de esta situación: "Los compañeros nos reportan que en puntos como el entorno de Urda son casi a diario. Hay días que incluso se repite en varias ocasiones".

Rafael González Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, ha denunciado en laSexta que las incidencias técnicas y caídas del sistema LZB en Urda ocurren "casi a diario". Sus declaraciones siguen a un informe de Adif que registró fallos técnicos antes del accidente ferroviario donde colisionaron un tren Iryo y un AVE, dejando decenas de muertos. González Escudero atribuye los problemas al mantenimiento deficiente y critica la gestión de las infraestructuras, sugiriendo que se internalicen estas tareas. Además, apoya una propuesta para que los trenes reduzcan su velocidad tras fallos de seguridad, enfatizando la importancia de priorizar la seguridad sobre la producción.

Rafael González Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, ha denunciado en el informativo de laSexta que las incidencias técnicas y las caídas del sistema LZB en el entorno de Urda se producen "casi a diario". Sus declaraciones llegan después de conocerse un parte de Adif que recoge hasta cuatro fallos técnicos antse del trágico accidente ferroviario del pasado miércoles, en el que colisionaron un tren Iryo y un AVE, dejando decenas de fallecidos.

Preguntado por si es habitual que se produzcan este tipo de incidencias, González Escudero ha asegurado que los propios trabajadores llevan tiempo alertando de esta situación: "Desgraciadamente sí. Es más, los compañeros nos reportan que en puntos como el entorno de Urda son casi a diario las incidencias y la caída del LZB en concreto. Hay días que incluso se repite en varias ocasiones".

El portavoz sindical atribuye estos problemas a una cuestión de mantenimiento y ha criticado la organización de los trabajos en las infraestructuras ferroviarias. En este sentido, ha recordado que, durante la convocatoria de huelga que realizaron en febrero de este año, ya reclamaron que se internalizaran las tareas de mantenimiento: "Pensamos que ahora mismo, con todas esas empresas privadas pululando sin nadie que las coordine, pues es un despropósito".

González Escudero también se ha pronunciado sobre la propuesta que han planteado operadores y maquinistas para que, cuando se produzca una caída del sistema de seguridad, los trenes estén obligados a reducir la velocidad y no puedan recuperar automáticamente la marcha normal. Considera que esta medida supondría recuperar los principios de seguridad que, a su juicio, han quedado relegados en los últimos años. "Claro, si eso es simplemente volver a la cultura de la seguridad que siempre tuvimos en el ferrocarril en España", ha señalado.

En su intervención, ha criticado que esa cultura se haya sustituido progresivamente por otra centrada en aumentar la circulación y sacar más trenes. "Se ha sustituido, desgraciadamente, desde hace ya algunos años por la cultura de la producción y sacar muchos trenes, sacar muchos trenes, cuando lo más importante es la seguridad", ha denunciado.

Para ilustrar su postura, ha recordado una de las primeras enseñanzas que recibió cuando entró a trabajar en Renfe, en 1985: "Yo recuerdo cuando ingresé en Renfe en el año 1985, lo primero que me enseñaron fue que tren parado ni choca ni descarrila". Por eso, insiste en que los protocolos deben extremar las precauciones cuando se produce una incidencia que obliga a circular en condiciones degradadas: "Todos los procedimientos tienen que ser absolutamente garantistas cuando se está en una circulación degradada".

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