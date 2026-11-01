El accidente de Urda destapa una cadena de fallos en la red ferroviaria: "El sistema está quebrado"

Lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo).

Los detalles Además de la caída del LZB, hubo problemas en las transmisiones, cortes de tensión eléctrica y fallos en el sistema de comunicación que permite a los maquinistas contactar con el personal de mantenimiento y el puesto de mando.

El reciente choque de trenes frente al jardín de Flora ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema ferroviario español. El accidente en Urda no fue un incidente aislado, ya que se produjeron varias fallas técnicas antes del choque, como problemas en el sistema LZB, transmisiones, cortes de tensión eléctrica y fallos de comunicación. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido que estas incidencias son comunes. Antonio Martín, experto del Instituto de Ingenieros de España, advierte que la alta velocidad está "enferma" y necesita atención urgente para evitar futuras tragedias.

Los trenes chocaron el pasado miércoles frente al jardín de Flora. Ella lleva tiempo siendo testigo de los problemas que se producen en esas vías. Una tragedia que ha vuelto a poner el foco en las debilidades del sistema ferroviario español y que, a medida que se conocen nuevos detalles, revela que lo ocurrido en Urda no fue la única incidencia técnica que se produjo antes del choque.

De hecho, el sistema LZB, encargado de la protección automática de los trenes, no es ajeno a este tipo de problemas. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido que estas incidencias son frecuentes: "Esto pasa, no es anormal y va a seguir pasando". Según ha explicado, solo en 2026 se ha producido en 170 ocasiones.

"¿Eso significa que estaba insegura la gente cuando se producían estas incidencias? No debería", expuso el dirigente socialista. Pero el problema que se ha conocido tras el accidente de Urda va más allá de la caída de un único sistema.

El parte de incidencias de Adif, al que han tenido acceso medios como 'ABC' recoge hasta cuatro fallos técnicos que se produjeron antes del choque: además de la caída del LZB, hubo problemas en las transmisiones, cortes de tensión eléctrica y fallos en el sistema de comunicación que permite a los maquinistas contactar con el personal de mantenimiento y el puesto de mando.

Una acumulación de incidencias que preocupa a los expertos, como a Antonio Martín, exdirectivo de Adif y experto del Instituto de Ingenieros de España, que lo resume así: "No es que haya fallado una cosa o dos o tres, han fallado muchas cosas".

Para Martín, lo sucedido refleja la situación que atraviesa la alta velocidad en nuestro país: "Está enferma, hay que cuidarla, hay que curarla y hay que ponerla otra vez en marcha. El sistema está quebrado".

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