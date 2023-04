Carmen Enríquez analizaba el pasado sábado en laSexta Explica cómo está la relación entre Felipe VI y su padre, el rey Juan Carlos, tras la nueva visita de este último a Sanxenxo. La periodista afirmaba que el punto "está en el que estaría en cualquier familia donde hay un conflicto gordísimo entre el padre y el hijo, donde una relación familiar no está rota del todo, pero evidentemente no puede ser buena porque el rey Felipe VI no está de acuerdo con muchas cosas que hace su padre".

"En Zarzuela insisten en que si el rey está en Abu Dabi es porque él tomó esa decisión", apuntaba Enríquez en el vídeo sobre estas líneas, donde añadía que "el ambiente aquí en España le era hostil, la gente veía mal que este señor, después de lo que había hecho siguiera viviendo en la sede de la Jefatura del Estado".

Sobre la foto en las que se les veía abrazarse tras el entierro de Constantino de Grecia, la periodista explicaba que "es un abrazo entre padre e hijo, pero eso no quiere decir que haya serios problemas porque, evidentemente, el primer perjudicado por todo lo que ha pasado es su hijo, Felipe VI".