Martínez-Vares, sobre el ingreso a prisión de Ábalos y Koldo: "Estamos ante el 'game over' del 'sanchismo' durmiendo en Soto del Real"

"Sánchez un día sacó a Ábalos del Gobierno y, sin explicárselo, a nadie lo volvió a incorporar en unas listas. Decidió que era mejor tenerlo aforado. Le permitió, sabiendo lo que sabía o sospechaba de él, repetir en las listas", ha expresado.

Santiago Martínez-Vares ha afirmado en laSexta Xplica que José Luis Ábalos y Koldo García "han jugado sus tiempos procesales, cada uno los suyos y ahora confluyen los dos en lo mismo". "Lo que está claro es que la vistilla acabó en pesadilla, y la vistilla acabó con el 'sanchismo' en 'game over' en Soto del Real. La génesis del 'sanchismo' es que las personas que arrancaron con él, están hoy durmiendo en prisión", ha expresado el asesor político.

En este sentido, Martínez-Vares ha subrayado que Koldo García "no es un desconocido para Pedro Sánchez, ni muchísimo menos" y "Ábalos era su mano derecha en el partido y su mano derecha en el Gobierno". "Y ese señor, antes de irse a la cárcel, ha dejado algunos mensajes, y en esos mensajes empieza a dejar pistas de cuál va a ser su estrategia desde prisión: señalar un delito de revelación de secretos del presidente del Gobierno sobre una investigación que estaba haciendo la Fiscalía, un delito gravísimo; y otro delito donde dice que si siguen mirando hacia Air Europa, acabamos donde Begoña", ha destacado.

Así, Santiago Martínez-Vares ha apuntado que Ábalos "era el compañero que eligió el presidente del Gobierno para que defendiera la moción de censura contra la corrupción, y lo hizo secretario de organización y lo puso en el Ministerio de mayor inversión del país", por lo que "no era una persona cualquiera para él".

"De esta forma, hemos visto una anomalía democrática más esta semana, y es que hemos visto un diputado ir directo a la cárcel y eso está patrocinado por un señor que se llama Pedro Sánchez, porque Sánchez un día sacó a Ábalos del Gobierno y sin explicárselo a nadie lo volvió a incorporar en unas listas, decidió que era mejor tenerlo aforado", ha expresado.

Por lo tanto, según el asesor político, "Ábalos ha estado hasta esta semana en esta posición defensiva patrocinado por el presidente del Gobierno, sin ninguna duda, que le permitió, sabiendo lo que sabía de él o lo que sospechaba de él, repetir en las listas". "Yo creo que estamos ante el 'game over' del 'sanchismo' que duerme en Soto del Real", ha concluido.

