José María Camarero analizó el pasado sábado en laSexta Xplica el problema de las hipotecas crecientes, un producto financiero que, explica, no es el único que podría ser considerado abusivo por parte de los bancos.

"Tanto es así que la ley hipotecaria cambió en 2019, y lo hizo porque el propio Gobierno se dio cuenta de que había que establecer una serie de filtros adicionales para el común de los mortales", comenta el periodista, que añade que "una hipoteca el banco sabe perfectamente lo que es, pero la mayor parte de la gente no es que no sepa lo que firma, pero son tantísimas condiciones que se tuvieron que poner más filtros porque la banca en su momento lo hizo mal".

"La banca se ha dado cuenta de que al hacerlo mal lo que provoca no son solo desgracias personales, incluso suicidios, sino que provoca que al final la gente no pague y el problema se vuelva contra ellos", afirma Camarero, que también destaca que es "muy importante leer absolutamente todo y si hay que ir a un asesor, hay asociaciones. Estamos firmando contratos que son a muy largo plazo, complejos y no nos lo van a poner fácil".