La natalidad en España se desploma. Registró en 2023 el dato más bajo en cinco años, según el informe que publicó el INE. Esto hizo a los colaboradores de laSexta Xplica reflexionar sobre cómo se podría cambiar este dato. Mientras que unos apostaron por imitar el modelo de Dinamarca, que tiene un "IVA del 25% con cero excepciones" que permitiría "pagar las políticas de conciliación, la educación de cero a tres años y las guarderías"; otros apostaron por "cambiar las políticas con el dinero que hay encima de la mesa", como José María Camarero, un aspecto que deberían decidir "las comunidades autónomas": "Son ellas quienes tienen que decidir qué hacer con la educación, la vivienda y las políticas públicas".

Pero, aparte del aspecto económico que no permite a los jóvenes tener hijos, también está lo social: "Todavía hay un gran machismo en todas las empresas, no hablo del empresario, hablo de los compañeros". "Hay que huir de frases como 'no vas a tener niños', 'tú te vas a coger la reducción de jornada porque tu marido no se la va a coger' y huir de esas miradas a los chicos que se cogen la reducción de jornada", defendió, porque "entre todos hay que no estigmatizar a los hombres que van asumiendo poco a poco la función, aparte de la económica, la función social".

"Esas miradas malignas las tenemos que desterrar", sentenció su intervención Camarero, tal y como puedes escuchar en el vídeo principal de la noticia.