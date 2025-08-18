Martínez-Vares, tajante ante el debate sobre migración: "Este país se pararía sin la mano de obra de los migrantes"

El jurista cuestiona el giro del PP en inmigración y carga contra Vox: "Dan soluciones fáciles a problemas graves, siempre con bulos y exabruptos. El PP no puede imitarles: es un partido de Estado".

Santiago Martínez-Vares ha advertido de que España enfrenta un serio desafío con la inmigración y ha subrayado la necesidad de "abordarlo como un asunto de Estado". En este sentido, ha alertado: "Este país se paralizaría sin la mano de obra de los inmigrantes".

El dirigente ha destacado su incomprensión ante el giro del Partido Popular en esta materia: "Nunca puedes comparar el marco del grande con el del pequeño; si juegas en el marco mental del pequeño, acabas jugando con sus reglas", señaló en referencia al discurso de Vox.

Ha recordado, además, que Vox ha hecho de la confrontación su política migratoria, hasta el punto de romper gobiernos autonómicos por negarse a acoger a menores extranjeros. "Para el PP esa debe ser una línea roja: no moverse en ese terreno ni comprar nunca ese marco", ha advertido.

Martínez-Vares ha insistido en que España no es un país racista, aunque ha lanzado una seria advertencia: "Si no frenamos los discursos racistas que surgen de determinados partidos, tendremos un problema. Esto no va de endurecer el discurso, va de trabajar con seriedad en la integración de quienes llegan".

Finalmente, ha sido crítico con Vox: "Siempre ofrecen la solución fácil a problemas que en realidad son muy graves y complejos. Su camino es el del exabrupto, el bulo y la mentira. El PP no puede comportarse así; es un partido de Estado, ha gobernado España y gobierna la mayoría de comunidades".