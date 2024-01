¿Anticipan las alarmas sobre el stock de aceite de oliva más subidas de precio? José María Camarero avanza que así es, aunque "no vamos a ver desabastecimiento de aceite en los supermercados". Así, aunque señala que "se está produciendo mucho menos, que llevamos dos cosechas malísimas" y "que la poca aceituna que hay es raquítica", el periodista apunta también que "aceite de oliva hay". "Se está guardando para ver cuándo se puede poner a la venta", explica.

"¿Qué es lo que va a pasar? No tanto que no vayamos a ver aceite de oliva en los supermercados", resume Camarero, cuyas fuentes no obstante le trasladan que "lo gestionará el mercado": es decir, que el precio subirá. Por otra parte, Camarero apunta que "está cambiando mucho el hábito de los consumidores", de tal forma que "ya no se compran grandes envases de aceite, se mira a cuánto está el litro" y "a la hora de cocinar ya no se cocina tampoco como antes con tanto aceite".

Pero, en esta situación ¿hay alguien que se esté beneficiando? ¿Por qué en otros países está el aceite más barato? El periodista económico responde a ambas cuestiones en el vídeo que ilustra estas líneas.