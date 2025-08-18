La crítica de Daniel Basteiro ante la situación extrema en España por los incendios: "Sobra partidismo y falta política forestal"

El periodista ha confesado que cree que hay muchos dirigentes políticos de partidos diferentes que "hacen un flaco favor" a la situación extrema que está viviendo ahora España, con un gran número de incendios activos.

Daniel Basteiro ha indicado que ahora estamos en un momento en el que hay que centrarse en sofocar los incendios porque la situación es "límite".

Sin embargo, ha recordado también la importancia de intentar evitar que esto se produzca con la intensidad que lo estamos viendo durante el resto del año. "Se habla mucho de que sobra política, pero lo que sobra es partidismo", ha destacado.

El periodista ha señalado que cree que hay muchos dirigentes políticos de partidos diferentes que "hace un flaco favor" a la situación actual dejando claro que falta política forestal durante el resto del año.

"Hay que evitar que toneladas de maleza y matorral se acumulen para prevenir. Tampoco estaría mal no negar el cambio climático", ha zanjado.