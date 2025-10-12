Monrosi: "Lo más feminista que Almeida ha dicho es que un día tuvo un detalle romántico con su pareja y recogió el tendedero"

El periodista criticó en laSexta Xplica que "el señor Martínez Almeida venga en 2025 a explicarle a las mujeres lo que pueden o no pueden hacer con su cuerpo".

José Enrique Monrosi afirmó en laSexta Xplica que "mucha gente se pregunta cómo después de siete años de claro desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez y con el escándalo de corrupción que afecta a José Luis Ábalos y con toda la crítica y muchas veces todas las encuestas en contra, cómo es posible que a la hora de la verdad siga operando una masa de ciudadanía muy importante en este país que se opone a la hipótesis de un gobierno Partido Popular con Vox".

"Pues yo creo que en el debate del aborto están algunas de esas respuestas, porque hay mucha gente en este país que no está dispuesta a que retrocedamos de la noche a la mañana 40 años en debates que creíamos superados, debates que dieron nuestras madres y nuestras abuelas en las calles, en las manifestaciones, después de irse durante décadas al extranjero, muchas de ellas pasando situaciones absolutamente precarias y jugándose la vida para poder hacer lo que les diese la gana con sus cuerpos", manifestó el periodista.

En este sentido, Monrosi señaló que "ahora hay mucha gente que está viendo que el Partido Popular, que debería ser y es la alternativa de Gobierno en este país, coge el discurso más ultra para volver a decirle a las mujeres lo que pueden o lo que no pueden hacer con su cuerpo". "Ha tenido que legislar el Congreso de los Diputados de este país para prohibir los acosos a las mujeres que iban a las clínicas a interrumpir voluntariamente su embarazo por parte de los ultras, que estaban allí esperándola para acosarlas con sus crucifijos", subrayó al respecto, a lo que añadió que esto, "salvando las distancias, también es un acoso institucional".

Así, José Enrique Monrosi criticó que "lo más feminista que ha dicho Almeida en su vida es que un día tuvo un detalle muy romántico con su pareja y le recogió el tendedero". "Que el señor Martínez-Almeida venga en 2025 a explicarle a las mujeres lo que pueden o no pueden hacer con su cuerpo y la señora Isabel Díaz Ayuso diga que la que quiera abortar se vaya de Madrid, yo creo que nos lleva a escenarios ante los que la gran mayoría de la población en este país se moviliza", concluyó.

