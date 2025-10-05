Camarero: "Ninguna administración está haciendo nada para que quienes tienen problemas para acceder a una vivienda puedan hacerlo"

"Estamos a mitad de todas las legislaturas, --de las autonómicas, de las municipales y de la nacional--, y no se está haciendo nada. No se empiezan a hacer viviendas, y no se ayuda a la gente vulnerable", criticó el periodista.

José María Camarero criticó en laSexta Xplica que "en la parte de esa parte de la población que no tiene vivienda y que tiene dificultades para acceder a una vivienda, no se está haciendo absolutamente nada por parte de ninguna administración".

"Estamos a mitad de todas las legislaturas, --de las autonómicas, de las municipales y de la nacional--, y no se está haciendo nada. No se empiezan a hacer viviendas, y no se ayuda a la gente vulnerable. Ahí hay un gran problema de verdad que si lo quieren solucionar, deberían actuar", defendió el periodista económico.

En este sentido, Camarero subrayó que el problema que tiene el Gobierno en este sentido es "cómo conjugar el choque entre la mayor parte de la población que ya tiene una vivienda con la gente que no tiene vivienda o que está de alquiler". Para el periodista, esto "lo puede resolver", aunque "no de forma fácil".

