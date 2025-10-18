Ahora

Camarero analiza la situación de los autónomos tras la propuesta del Gobierno: el 62% ingresa menos del salario medio

El periodista económico ha detallado cuál es la situación de los autónomos en España, explicando que solo el 15% de ellos facturan por el tramo más alto de la cuota.

El Gobierno ha puesto este lunes sobre la mesa una propuesta de cuotas para los trabajadores autónomos de cara a 2026, que supone elevar en 17 euros la más baja, hasta los 217,37 euros mensuales, y subir la más alta en 206 euros, hasta los 796,24 euros.

Tras esta propuesta, José María Camarero ha analizado la situación de los autónomos en España en Sábado Clave y ha mostrado como más de la mitad de ellos ingresan por debajo del salario medio en España.

Los autónomos que facturan hasta 670 euros son el 32% del total, los que ingresan hasta 1.300 euros son el 23% y hasta 2.500 euros son el 18%.

En cómputos más globales, el 41% de los autónomos ingresa por debajo del SMI (15.600 euros anuales) y hasta el 62% de los mismos cobra por debajo del salario medio (27.480 euros) en España. De hecho, solo el 15% factura por el tramo más alto de la cuota.

Además, el periodista económico ha señalado las principales características que acompañan al autónomo en nuestro país. Primero, la inestabilidad. Después, el pluriempleo ya que muchos autónomos ya tienen una nómina en un trabajo que complementan con su actividad.

