Políticos de diferentes partidos hablaron en laSexta Xplica de las medidas medidas antiaborto que van a entrar en vigor en Castilla y León, y que incluyen, entre otras cosas, escuchar el latido fetal para las mujeres que quieran abortar. Estas medidas llegan acompañadas de unas polémicas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, quien al ser preguntando sobre en qué semana sería la ecografía 4D, respondió esto: "Ese dato no lo tengo, pero estoy seguro de que pronto lo podremos aclarar; yo es que no sé mucho de embarazos".

Una de las voces más críticas con el político de Vox fue Enma López, concejala del PSOE en Madrid, quien afirmó que "está claro que García-Gallardo no sabe de embarazos, pero de lo que sí sabe es de restringir los derechos de las mujeres". "En eso me parece que tiene un máster, y el problema de todo esto es el problema de cuando metemos a Vox en las instituciones, el de que ese señor sea vicepresidente de la Junta de Castilla y León. No solo es una barbaridad científica, sino que es una ilegalidad", denunció.

En la misma línea, López declaró que "no puede ser que una Junta esté proponiendo algo que vaya en contra de toda la lucha y todos los derechos de las mujeres, que sea ilegal y, además, lo diga entre risas". "Ese es el problema de incorporar a partidos como Vox, que pretenden meternos una moral de hace 200 años en las instituciones", concluyó.