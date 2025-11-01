Caballero, tras conocer que Carlos Mazón habría visto un vídeo de las inundaciones en Utiel: "Y se mantuvo en esa sobremesa siniestra"

Ángeles Caballero critica duramente la actitud de Carlos Mazón durante la DANA del 29 de octubre de 2024. Desde laSexta Xplica, la periodista considera "incomprensible" que siga en su cargo tras conocerse nuevos detalles sobre la polémica comida con Maribel Vilaplana.

"Ha pasado un año y tres días de aquella sobremesa siniestra", comenta Ángeles Caballero sobre la comida entre Carlos Mazón y la periodista Maribel Vilaplana durante la DANA del 29 de octubre de 2024. Este sábado se ha conocido que el presidente de la Generalitat habría visto un vídeo de las inundaciones de Utiel a las 17:40 y, aun así, se mantuvo una hora más en El Ventorro, junto a Vilaplana.

"Escuchar que pasaron 50/75 minutos, de que se mostró ese vídeo y que no hubo reacción o, si la hubo, fue seguir en ese restaurante, en esa sobremesa siniestra", comenta incrédula, Caballero.

Por otro lado, señala que le parece "incomprensible" que Carlos Mazón siga en su puesto y añade que su opinión es "compatible" con "pensar que él está pasando ahora por un momento dificilísimo, eso no lo pongo en duda". "Igual que no pongo en duda que la señora Maribel Vilaplana esté hospitalizada por un problema de ansiedad", añade la colaboradora de laSexta Xplica.

