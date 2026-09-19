Levy (PP), sobre la crisis en Ceuta: "Si el Gobierno cree que no haciendo nada la gente se va a ir, no va a ser así; va a ir a peor"

La concejala del PP ha afirmado que "el permanecer en Ceuta pasado más de un mes con la firme voluntad de trasladarse a la Península es una voluntad de ir en contra del orden y contra los policías".

Andrea Levy, concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, se ha pronunciado sobre la crisis migratoria en Ceuta, expresando que "si nos creemos la primera versión de las múltiples que ha dado el presidente del Gobierno antes de irse de vacaciones, cuando dice que esto es una violación de la integridad territorial, eso solo lo puede hacer un Estado y, por lo tanto, es la utilización de un número de personas para desestabilizar, en este caso a España, mediante la invasión de su frontera".

En este sentido, la 'popular' ha señalado que "el permanecer en el mismo lugar pasado más de más de un mes, con la firme voluntad que tienen esas personas de trasladarse a la Península para de ahí continuar hacia Europa, es una voluntad de ir contra el orden y contra los policías".

"Hemos visto esta semana cómo ya tres militares han tenido que ser evacuados y trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla con graves agresiones. Es una cronificación de una situación que si el Gobierno piensa que no haciendo nada y diciendo que Marruecos es un socio leal esta gente se va a ir por su propia voluntad, no es así. Va a ir a peor", ha advertido Levy, a lo que ha añadido que "esto es un pulso de Marruecos y la utilización de estas personas".

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