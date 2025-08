Baltasar Garzón: "No me cabe duda de que hay una operación política para acabar con el fiscal general"

En laSexta Xplica, Garzón ha expresado sus dudas con el procedimiento del juez instructor: "No estoy de acuerdo con él por razones jurídicas y por la inconsistencia de las resoluciones".

Baltasar Garzón ha dejado una tajante afirmación sobre el caso de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en laSexta Xplica. En sus palabras en el programa, ha expresado que considera que hay "una operación política" para acabar con él.

"Hay una operación política para acabar con el fiscal general, no me cabe duda. No estoy de acuerdo con el juez instructor por razones estrictamente jurídicas y por la inconsistencia de sus resoluciones", dice.

Y habla de la fiscal jefe provincial de Madrid: "La sala de apelaciones la exculpa con sobreseimiento libre, lo que quiere decir que no hubo delito ni participación. ¿Quién repone a esta persona, que ha estado 10 meses sometida injustamente a este proceso? ¿Debería haber dimitido?"

"Esto es lo que vemos, y claro que hay una operación política de la derecha y de la ultraderecha. Piden insistentemente que dimita antes de que se vea lo que hay, y a día de hoy lo que hay es un voto discrepante en la última resolución del Tribunal Supremo, durísimo y bien fundamentado. No está dicha la última palabra", afirma.