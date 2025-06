Baltasar Garzón: "No sé dónde situar a Felipe González, pero sus declaraciones favorecen a la derecha claramente"

El exjuez ha expresado en laSexta Xplica que "ya hay pocas cosas" que le sorprendan de Felipe González, después de escuchar al expresidente del Gobierno decir que no votará al PSOE por la "barrabasada" de la ley de amnistía.

Baltasar Garzón ha reaccionado en laSexta Xplica a las declaraciones de Felipe González en las que el expresidente del Gobierno tachaba a la ley de amnistía de "acto de corrupción política" y afirmaba que no votará al PSOE por esa "barrabasada". "Ya quedan pocas cosas que sorprendan de él. Mantiene una confrontación total con Pedro Sánchez, y que no empatizan está absolutamente claro", ha expresado el exjuez.

Sin embargo, en su opinión, el expresidente del Gobierno "no ha dado un buen consejo". "La sentencia del TC sobre la amnistía no le ha gustado ni a Felipe González, ni tampoco al PP a Vox o a otros líderes del PSOE tradicional, pero yo me quedo en el respeto al Tribunal Constitucional", ha expresado Garzón, quien ha reconocido que él está "de acuerdo con ella".

En otro momento de la entrevista, José Yélamo ha preguntado al exjuez si sitúa al "actual" Felipe González "en la izquierda o la derecha", a lo que Baltasar Garzón ha respondido: "Yo no sé dónde situarlo, pero lo que está claro es que sus declaraciones favorecen a la derecha, sin lugar a dudas". Tras ello, el exmagistrado ha expresado que tiene una relación "cordial" con el expresidente, aunque ha apostillado que eso no le impide "discrepar con él".