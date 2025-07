Baldoví, contundente sobre Mazón: "Es un zombie, un cadáver político que solo se sustenta porque lo sostiene el PP"

A raíz de los incidentes ocurridos en la localidad murciana de Torre-Pacheco, Carlos Mazón aprovechó para soltar un discurso más propio de Vox para cargar contra los migrantes asegurando que si la "cultura que traen perjudica a la convivencia, habrá que ponerle freno a eso". Unas palabras que han generado la reacción de Joan Baldoví en laSexta Xplica

"A mí me pasa lo que le pasa a la inmensa mayoría de valencianos cuando escuchan a Mazón, que no tiene ninguna credibilidad, hacer este tipo de demagogia. En los Presupuestos Generales han aprobado que los que no tengan la nacionalidad española no puedan acceder a las ayudas. Gente que está trabajando y pagando sus impuestos", ha apuntado.

El miembro de Compromís ha insistido en que Mazón "es un zombie, un cadáver político que solo se sustenta porque lo sostiene el PP, Feijóo y, sobre todo, porque tiene un cómplice necesario para que pueda seguir diciendo todo este tipo de sandeces que se llama Vox".

Además, ha recordado que esta semana y tras cumplir dos años como president, Carlos Mazón podrá optar a una ayuda cuando abandone la presidencia de la Generalitat: "Esta misma semana ha cumplido los dos años para que pueda cobrar su paguita. Si se retirara ahora mismo tendría una paguita de 75.000 euros al año más chofer y dos asesores. Cosa que por ley quisimos quitar y votaron en contra. Mazón no tiene ninguna credibilidad. Si hasta en el Tour de Francia se lee en las carreteras 'Mazón dimisión' es por algo".