"Anoche volví a un lugar que extraño"

'Palo' salvaje de Leo Messi en su retorno al Camp Nou

El astro argentino se ha emocionado al volver a la que fuera su 'casa': "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…".

Leo Messi, en su retorno al Camp Nou

En la mañana de este lunes, Leo Messi ha publicado distintas imágenes en Instagram que ha provocado un 'terremoto'.

Más allá de las fotografías, llama la atención el texto que acompaña a unas instantáneas del argentino en su vuelta al Camp Nou.

"Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo", arranca.

"Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", añade Leo en un 'palo' claro a Joan Laporta.

Desde que saliese abruptamente del conjunto azulgrana en 2021, la relación entre el presidente y el '10' se resintió.

