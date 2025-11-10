Ángela Vera, sobre las negociaciones entre el PP y Vox en Valencia para sustituir a Mazón: "Quieren evitar que haya elecciones a toda costa"

Ángela Vera analiza la situación política en la Comunidad Valenciana tras el posible e inminente acuerdo entre el PP y Vox para elegir al sustituto de Carlos Mazón. En el vídeo, los detalles.

Semana clave en la Comunidad Valenciana para elegir, al fin, al sustituto de Carlos Mazón, después de que el PP y Vox se pongan de acuerdo en el candidato.

La periodista de laSexta Ángela Vera confirma que dentro del PP valenciano se encuentran "optimistas", porque "lo que quieren evitar a toda costa y por todos los medios son las elecciones".

De momento, asegura Vera, no han dicho quién va a ser el candidato, aún no hay un nombre encima de la mesa, aunque "todo apunta a que será el número dos de Mazón, Pérez Llorca".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado a laSexta que "todo va a salir bien" y que lo que quieren evitar, insiste Vera, son las elecciones.

Por último, "en Vox están disfrutando de la posición de superioridad que les ha dejado el PP y dicen que no tienen miedo a las elecciones", informa la periodista, concluyendo que desde Vox ya están pidiendo que pongan un candidato sobre la mesa para "poder hablar ya de políticas concretas".

