Carlos Cué, sobre la situación de Mazón y la Generalitat: "Durante todo este tiempo, Feijóo ha dejado que se fuera pudriendo este asunto y ahora le ha explotado"

El periodista de El País, Carlos Cué, ha analizado en Al Rojo Vivo la crisis abierta en la Comunitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. "Si no haces política, te la hacen", ha resumido Cué, señalando la falta de estrategia de Alberto Núñez Feijóo. "Ha dejado que este asunto se fuera pudriendo. No tenía un plan, no fue capaz. Era su obligación resolverlo y no lo hizo. Le ha terminado explotando", ha afirmado.

Tras la salida de Mazón, PP y Vox tratan de recomponer el equilibrio en el Gobierno valenciano. Cué advierte de que el Partido Popular se encuentra en una posición de debilidad frente a su socio, que amenaza con forzar elecciones si no se aceptan sus condiciones.

"La situación está totalmente en manos de Vox, porque el PP no la ha preparado políticamente. Vox está tranquilo, con el botón nuclear de unas elecciones que le beneficiarían a él y no al PP. Por eso, el PP tendrá que ceder mucho para evitarlas", ha concluido.

