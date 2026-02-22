Argemino Barro alerta de la situación entre Estados Unidos e Irán: "EEUU tiene el 50% de su fuerza aérea en Oriente Medio"

La tensión entre Estados Unidos e Irán aumenta en las últimas horas. El corresponsal Argemino Barro ha informado en laSexta Xplica sobre el movimiento de tropas y barcos estadounidenses hacia Oriente Medio, en un despliegue militar que no se veía desde hace años.

Argemino Barro ha conectado en directo en laSexta Xplica para explicar la última hora sobre la situación entre Estados Unidos e Irán. Según ha señalado, Washington está moviendo tropas y barcos hacia la zona y la tensión ante un posible conflicto bélico sigue creciendo.

"Estados Unidos ha concentrado en Oriente Medio el mayor número de activos militares desde la invasión de Irak en 2003 y continúa creciendo. Hablamos de 12 barcos de guerra, dos portaviones y 500 aviones de combate que representan entre el 40% y 50% de toda la fuerza aérea que tiene Estados Unidos en el mundo", informa el corresponsal.

Barro destaca que esta concentración de fuerzas es "sin precedentes en más de 20 años", por lo que resulta difícil descartar que Estados Unidos no vaya a atacar a Irán.

"Otro elemento a tener en cuenta es que no sabemos, porque no tenemos información, cuáles son los objetivos", comenta Barro. Sobre la mesa hay varias opciones. Se habla de "un ataque limitado para ablandar el régimen iraní, podemos hablar de un cambio de régimen de los ayatolas" o incluso se puede hablar "de una guerra más prolongada porque la concentración de tropas posibilita una guerra que dure varias semanas y no un ataque como el del año pasado".

