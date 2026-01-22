Ahora

Política antimigratoria de Trump

Los agentes del ICE podrán entrar en las viviendas para detener a inmigrantes sin una orden judicial: Argemino Barro lo explica

'Associated Press' publica un memorandum interno de la agencia antimigratoria de Trump que da portestad a los agentes para irrumpir en viviendas solo con una orden de deportación.

El ICE, la agencia antimigratoria de Donald Trump, ha difundido internamente un memorandum en el que se da a los agentes la potestad para entrar en los domicilios de las personas sin necesidad de una orden judicial.

Tal y como ha explicado el corresponsal de laSexta en EEUU, Argemino Barro, hasta ahora los agentes del ICE necesitaban una orden judicial para acceder a las viviendas.

Sin embargo, según el memorandum publicado por 'Associated Press', a partir de este 2026 necesitarán únicamente una orden de deportación.

Estos agentes emplean una aplicación desarrollada por Palantir llamada 'Elite' en la que aparece "la probabilidad de dónde viven las personas a por las que buscan", es decir, "inmigrantes indocumentados".

"Han cambiado las directrices, tradicionalmente no podían irrumpir sin orden judicial en una vivienda y ahora usan esa potestad. Ahora simplemente llegan a casa y pueden tirar la puerta abajo sin requerir de la autorización de un juez", ha detallado Barro en El Objetivo.

