"El precio no está justificado": un laboratorio analiza las diferencias entre una camiseta de fútbol oficial y una falsa

"Estaría justificado en cuanto a valor de marca", decía un experto en 2024 un experto a Equipo de Investigación.

El negocio alrededor de las camisetas de fútbol siempre triunfa, sobre todo ante grandes copas o eventos como el Mundial. Aunque son muchas las falsificaciones que copan el mercado. En 2024, Equipo de Investigación analizaba este tipo de prendas para dilucidar cuáles son las principales diferencias entre la ropa oficial y la de imitación.

El programa acudía a un laboratorio de Elche, Alicante, donde llevaba los dos tipos de prensas tras haber pasado por una decena de lavados. Nada más observarlas el director general de la empresa, Enrique Rivas, lo tenía claro.

"En la supuesta falsificación, se puede ver que empieza a saltar lo que es el estampado. En la camiseta oficial, el logo de la Champions, de la UEFA Foundation se están empezando a despegar. En cambio, en la supuesta falsificación, no", explicaba ante las cámaras del programa.

Mientras que la camiseta oficial costaba 135 euros, la supuestamente falsificada valía 25 en plena calle. Una diferencia que no está justificada en términos de calidad a ojos de Rivas.

"En cuanto a calidad no está justificado esta diferencia de precio. Estaría justificado en cuanto a valor de marca y otros parámetros que no son tangibles en laboratorio", señalaba.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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