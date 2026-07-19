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Los aficionados al fútbol se decantan por las falsificaciones de camisetas de equipos: "Es el mismo trozo de tela"

Los más futboleros reconocían en 2024 a Equipo de Investigación que no compraban equipación oficial de sus jugadores favoritos. "La oficial vale 190 y esta vale 20", reconocía uno de ellos.

Los aficionados al fútbol se decantan por las falsificaciones de camisetas de equipos: "Es el mismo trozo de tela"

El negocio de las equipaciones oficiales de fútbol mueve millones. Son muchos los aficionados que ante eventos multitudinarios como podría ser el Mundial arrasan con las camisetas de sus equipos o jugadores favoritos. Según comprobaba Equipo de Investigación en 2024, existe todo un entramado de venta de camisetas que comienza en las salidas de los entrenamientos de los grandes equipos de fútbol, donde los jugadores firman las prendas que luego se pondrán a la venta con precios muy altos en internet. También en torno a las falsificaciones en general.

Son muchos los más futboleros que ni siquiera se molestan en gastar el dinero en una camiseta oficial. Así lo comprobaba Equipo de Investigación a las puertas de un estado de fútbol. Allí nadie llevaba la camiseta oficial. "Vale 190 y esta vale 20", reconocía un usuario. Y no era el único. "Pagas la marca. Es el mismo trozo de tela", sentenciaba otro con respecto a que no tienen ninguna diferencia.

Reconocen que las adquieren en los alrededor del estadio. Los vendedores ilegales se reparten las esquinas con más tránsito bajo la atenta mirado de los vendedores legales. Hay hasta siete

"Llevo 34 años vendiendo camisetas", contaba Rafa, que reconoce que el boom de las camisetas de fútbol llego con figuras como Ronaldo. Las que él vende son réplicas oficiales del equipo y rondan los 45 euros.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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