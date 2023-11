"¿Faltan trabajadores o faltan condiciones dignas para los trabajadores?", invita a la reflexión Leticia Vázquez, una joven precaria, en laSexta Xplica. Y, es que, "siempre se pone la perspectiva en el empresario pero no se piensa que las personas no quieren trabajar por 800€, diez horas y que no les paguen las horas extras y las nocturnas". "Yo misma he sufrido eso", asegura.

Además, la joven critica que para denunciar estas situaciones se necesita "tiempo y dinero". Y, es que, "no todo el mundo tiene en casa un abogado que le puede ayudar": "Yo por suerte tengo una persona que ayudó y pude demandar. Gracias a eso no solo conseguí que me pagara la empresa, sino lo que decía el convenio del sector".

"Pero para eso hace falta una formación que no se consigue solo con esfuerzo, se consigue con dinero. Y no todos tenemos dinero", concluye Leticia Vázquez su intervención, que puedes escuchar en el vídeo principal de la noticia.