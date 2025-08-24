Afra Blanco: "Quienes crean que la meritocracia existe tienen que estar a favor del impuesto sobre las grandes herencias"

En España, la discusión sobre meritocracia y herencias genera debate. En laSexta Xplica, la sindicalista Afra Blanco advierte que eliminar el impuesto de sucesiones favorece solo al 0,16% más rico, perjudicando la inversión en materias sociales.

En laSexta Xplíca, los colaboradores debaten sobre la meritocracia y las herencias en España. ¿Las herencias consolidan la meritocracia o la destruyen? Según la sindicalista Afra Blanco, "aquellos que crean que la meritocracia existe tienen que estar a favor de la riqueza se cree y no se herede".

Blanco hace hincapié en que dicho impuesto debe aplicarse "sobre las grandes herencias". Algo que, en algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular, se plantea eliminar. "Es la derecha, venga a decir que quiere acabar con el impuesto de herencias... antes de aplaudir, iros al dato", pide Afra Blanco.

"Yo creo que aquí ninguno de los presentes estamos dentro del 0,16% más rico de la Comunidad de Madrid, creo que no. La última medida de Isabel Díaz Ayuso en esta materia, ¿a quién beneficia? Al 0,16% más rico", explica la colaboradora.

Una situación que, en este caso, perjudica al conjunto de los madrileños, ya que afecta a la inversión en educación o en sanidad. Algo similar se está viendo en Castilla y León bajo el Gobierno de Mañueco.