Antonio Maestre: "El algortimo detecta cuando una adolescente borra un selfi y le meten publicidad intrusiva sobre belleza"

El periodista Antonio Maestre analiza en laSexta Xplica la nociva influencia que las redes sociales tienen sobre los menores de 16 años, en concreto, en los adolescentes, y explica el efecto Werther digital y cómo funciona el algoritmo mostrando publicidad intrusiva a personas vulnerables.

La influencia de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes vuelve a centra el debate de laSexta Xplica. Antonio Maestre explica en el programa de laSexta una serie de datos que califica de especialmente alarmantes sobre el impacto que estas plataformas tienen en los menores de 16 años. "En el código deontológico del periodismo se dice que se debe evitar informar con sensacionalismo sobre los suicidios, porque provoca un efecto contagio", señala al comenzar su reflexión. A este fenómeno se le conoce como 'efecto Werther', un término que se remonta al siglo XVIII, tras la publicación de 'Las penas del joven Werther' de Goethe, obra que fue seguida por una oleada de suicidios similares al de su protagonista en distintos puntos de Europa.

Maestre subraya que ese mismo patrón se reproduce hoy en el entorno digital sin apenas límites. "Eso, en redes sociales, está completamente desregulado, no hay ningún tipo de control y existe un 'efecto Werther digital'", comenta. "Existe un aumento de suicidios en la última década que es escandaloso y que está provocado por cómo el algoritmo potencia mensajes de suicidio para adolescentes vulnerables. Y no solo de suicidios, sino también de las autolesiones", afirma en esta intervención.

El periodista insiste en que esta realidad es ya visible en los centros educativos y apela directamente a las familias, invitando a "cualquier padre preocupado" a consultar con el profesorado sobre la situación actual. Además, advierte del incremento de conductas autolesivas entre los jóvenes: "Es algo dramático. No hay una sola clase de secundaria en la que no haya un adolescente que se haya autolesionado". Por ello, lanzó una recomendación clara: "Animo a quien tenga hijos adolescentes a que haga lo posible porque no tenga redes sociales".

En su análisis, Maestre también aborda el papel de las grandes empresas tecnológicas y el uso de algoritmos orientados al beneficio económico. Para ilustrarlo, cita el testimonio de Sarah Wynn-Williams, exdirectiva de Facebook, quien tras abandonar Meta denuncia en su libro 'Los irresponsables' las prácticas internas de la compañía. "Pone un ejemplo, que a mí me parece terrorífico, de lo que hace el algoritmo. Tiene la capacidad tecnológica para identificar cuando una adolescente borra un selfi. Al borrarlo, ellos identifican que se ve fea, y en ese momento meten publicidad intrusiva de belleza para paliar esos complejos. Eso se sabe porque hubo un correo filtrado", relata.

Por último, Maestre cuestiona la idea que algunos defienden en plató de que los algoritmos sean ajenos a cualquier sesgo ideológico. Frente a quienes sostienen que "el algoritmo no es político, es neutral", recuerda unas declaraciones recientes de Adam Presser, el recién nombrado CEO de TikTok en EEUU: "Dijo que cualquier persona que denunciara el sionismo sería baneada, porque lo consideran delito de odio. Así de neutral es el algoritmo", concluye.

