El surrealista enfado de un señor a las puertas del juzgado con Mouliaá y la prensa: "Me dejáis u os arrollo para allá"

Mañana movida en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. A la expectación generada por el caso Errejón y la llegada de la actriz Elisa Mouliaá se ha sumado un surrealista momento.

Ha sucedido mientras Mouliaá explicaba a los medios que continuará finalmente personada como acusación particular contra el exportavoz de Sumar en el caso de abusos sexuales. Un momento en el que periodistas y cámaras se han concentrado en la puerta del juzgado para recoger sus palabras, bloqueando durante unos minutos la salida.

Un hombre ha perdido la paciencia y ha pedido con vehemencia poder abandonar el edificio. Mouliaá, que estaba de espaldas a este ciudadano hablando a los medios, se ha volteado sorprendida. "Poneros para allá, dejadnos salir, qué culpa tengo yo si vosotros queréis estar aquí todo el día", ha increpado el hombre a los medios presentes.

Mientras, Mouliaá se ha dado la vuelta y echado a un lado. Y ha sido ahí cuando el ciudadano se ha abierto camino entre aspavientos con un "me dejáis u os arrollo para allá".

