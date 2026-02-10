Ahora

Tribunales

El surrealista enfado de un señor a las puertas del juzgado con Mouliaá y la prensa: "Me dejáis u os arrollo para allá"

Entre líneas En medio de un tema muy serio, mientras Mouliaá insistía en los presuntos abusos de Íñigo Errejón, ha sido un hombre el que se ha sentido atacado en su libertad en los juzgados. Un ciudadano particular ha protagonizado un surrealista momento.

Mañana movida en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. A la expectación generada por el caso Errejón y la llegada de la actriz Elisa Mouliaá se ha sumado un surrealista momento.

Ha sucedido mientras Mouliaá explicaba a los medios que continuará finalmente personada como acusación particular contra el exportavoz de Sumar en el caso de abusos sexuales. Un momento en el que periodistas y cámaras se han concentrado en la puerta del juzgado para recoger sus palabras, bloqueando durante unos minutos la salida.

Un hombre ha perdido la paciencia y ha pedido con vehemencia poder abandonar el edificio. Mouliaá, que estaba de espaldas a este ciudadano hablando a los medios, se ha volteado sorprendida. "Poneros para allá, dejadnos salir, qué culpa tengo yo si vosotros queréis estar aquí todo el día", ha increpado el hombre a los medios presentes.

Mientras, Mouliaá se ha dado la vuelta y echado a un lado. Y ha sido ahí cuando el ciudadano se ha abierto camino entre aspavientos con un "me dejáis u os arrollo para allá".

