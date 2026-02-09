Antonio Maestre, sobre las redes y los adolescentes: "Los suicidios aumentan escandalosamente por cómo el algoritmo potencia estos mensajes"

Tras el anuncio del Gobierno de que se va a regular el uso de las redes sociales por parte de los menores de 16 años, laSexta Xplica lleva a su mesa de debate diferentes puntos de vista. Antonio Maestre destaca que las redes se han convertido en algo nocivo para los adolescentes.

Antonio Maestre interviene en laSexta Xplica para poner sobre la mesa algunos datos "terribles" sobre cómo afectan las redes sociales a los menores de 16 años, en concreto, a los adolescentes. "En el código deontológico del periodismo se dice que se debe evitar informar con sensacionalismo sobre los suicidios, porque provoca un efecto contagio", comienza explicando. Es lo que se conoce como 'efecto Werther' por la publicación de una novela de Goethe en el siglo XVIII llamada 'Las penas del joven Werther', tras el cual, tuvieron lugar suicidios similares al del protagonista en Europa.

"Eso, en redes sociales, está completamente desregulado, no hay ningún tipo de control y existe un 'efecto Werther digital'. Existe un aumento de suicidios en la última década que es escandaloso y que está provocado por cómo el algoritmo potencia mensajes de suicidio para adolescentes vulnerables. Y no solo de suicidios, sino también de las autolesiones", explica en el programa de laSexta.

El periodista anima a "cualquier padre preocupado" a que pregunte a los profesores sobre el aumento de las autolesiones en los adolescentes: "Es algo dramático. No hay una sola clase de secundaria en la que no haya un adolescente que se haya autolesionado". "Animo a quien tenga hijos adolescentes a que haga lo posible porque no tenga redes sociales", comenta.

Maestre también pone un ejemplo de cómo utilizan las empresas de redes sociales esos algoritmos para generar beneficios y menciona a Sarah Wynn-Williams, exdirectiva de Facebook que, tras salir de Meta, denunció en un libro ('Los irresponsables') la manera en la que actuaba la empresa. "Pone un ejemplo, que a mí me parece terrorífico, de lo que hace el algoritmo. Tiene la capacidad tecnológica para identificar cuando una adolescente borra un selfi. Al borrarlo, ellos identifican que se ve fea, y en ese momento meten publicidad intrusiva de belleza para paliar esos complejos. Eso se sabe porque hubo un correo filtrado", narra.

Además, rebate a quienes dicen que "el algoritmo no es político, que es neutral". "El recién nombrado CEO de TikTok en EEUU, Adam Presser, dijo que cualquier persona que denunciara el sionismo sería baneada, porque lo consideran delito de odio. Así de neutral es el algoritmo", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.