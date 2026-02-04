Antonio Maestre: "En ningún caso el pequeño propietario es un colectivo vulnerable, es un privilegiado"

El periodista ha cuestionado el relato sobre los pequeños propietaros como nuevo colectivo vulnerable y ha rechazado que pueda hablarse de dificultades económicas en esos casos: "No puede estar pasando dificultades alguien que tiene su propia vivienda y otra en alquiler".

La moratoria de desahucios ha vuelto a encender el debate en Al Rojo Vivo, con posiciones claramente enfrentadas. Una de las más contundentes fue la del periodista Antonio Maestre, que ha cuestionado el relato emergente sobre los pequeños propietarios como nuevo colectivo vulnerable. "Estoy muy fascinado por la nueva idea que se está trasladando a la opinión pública de que existe un nuevo colectivo vulnerable: el pequeño propietario", ha manifestado.

Antonio García Ferreras ha matizado que podría haber casos concretos en los que sí se dieran situaciones de vulnerabilidad, pero Maestre fue tajante: "No, no, en ningún caso. Es un privilegiado. ¿Quién tiene una vivienda de más para alquilar? Eso no es un colectivo vulnerable. El rentismo no es un colectivo vulnerable".

En la misma línea, ha rechazado que pueda hablarse de dificultades económicas en esos casos: "No puede estar pasando dificultades alguien que tiene su propia vivienda y otra en alquiler".

Ferreras ha planteado entonces si debía recaer sobre esos propietarios parte del coste social de la protección a otros colectivos más vulnerables. La respuesta de Maestre fue clara: "Lo que tiene que hacer un Gobierno es equilibrar la protección entre quienes de verdad son vulnerables y quienes no lo son. Una persona que tiene su vivienda en propiedad y además otra alquilada no debe ser, en ningún caso, un colectivo a proteger".

Maestre fue incluso más allá al exponer su marco ideológico: "Yo defiendo lo que llamo la eutanasia del rentista. Desde ese punto de partida es evidente que no voy a llegar a acuerdos con el PSOE, porque mis posiciones están mucho más a la izquierda". Aun así, reconoció la necesidad de negociar: "Sabiendo cuál es mi posición, tengo que llegar a acuerdos con gente que piensa diferente".

En ese contexto, ha defendido soluciones parciales como vía pragmática: "Quitamos a los que tienen solo una vivienda en alquiler porque, si no, no sale nada. Prefiero que se proteja a unos pocos a que no se proteja a nadie". Eso sí, advirtió contra una visión que, a su juicio, desdibuja el problema: "Creo que el debate sobre los pequeños propietarios está distorsionado".