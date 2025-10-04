Ahora

Entrevista en laSexta Xplica

La diputada Jimena González habla desde una segunda Flotilla que se dirige a Gaza: "Hemos hecho una semana de navegación"

La diputada de Más Madrid asegura que esta segunda Flotilla ya está a la altura de Egipto y espera llegar a la Franja de Gaza "en unos pocos días".

Jimena González

La diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Jimena González, ha atendido a laSexta Xplica vía telefónica desde una segunda Flotilla que se acerca a Gaza.

"Hemos hecho una semana de navegación. Salimos el sábado pasado desde Catania (Italia) y ahora estamos en mitad del Mediterráneo, a la altura de Egipto. En unos pocos días deberíamos estar llegando al destino si no hay ningún imprevisto y el viento acompaña", ha detallado.

Además, la diputada ha respondido a Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, quien le ha acusado de hacer turismo bélico: "Lleva dos semanas que parece no para de pensar en mí. Algo le debe escocer bastante del hecho que yo haya decidido ejercer mis funciones como diputada representando al pueblo de Madrid que hoy se ha manifestado de manera masiva".

"Más allá de las chorradas que se le van ocurriendo progresivamente, lo importante es la situación de la gente en Gaza que sigue siendo masacrada noche tras noche", ha concluido Jimena González.

