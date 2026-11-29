Ana Salazar analiza las nuevas estrategias de comunicación de los partidos durante la campaña electoral y señala que, más allá de los influencers, la inteligencia artificial y los contenidos virales se han convertido en los grandes protagonistas.

Si por algo se ha caracterizado esta campaña electoral es por la utilización de las redes sociales y los influencers para llegar a todo tipo de públicos. Sin embargo, la experta en comunicación política Ana Salazar señala en laSexta Xplica que no se trata de algo novedoso, sino que la estrategia está adaptada a los nuevos tiempos.

Salazar recuerda que los famosos siempre han hecho campaña y pone sobre la mesa los nombres de María Jiménez, Norma Duval o Julio Iglesias. "Ahora lo que se utiliza es a estos influencers como un canal de comunicación para llegar al público objetivo", explica.

Sin embargo, considera que la gran protagonista de esta campaña ha sido, sin duda, la inteligencia artificial y no tanto las redes sociales. "Ha sido utilizada por todos los partidos políticos de manera más o menos acertada y con más o menos elegancia, pero lo que sí queda claro es que lo que más les ha funcionado no ha sido lo que han hecho los expertos, sino lo que han recogido de lo que la gente ha lanzado a las redes", subraya.

Se trata de algo que ya ocurrió en 2023 con "el meme del Perro Sanxe". "En esta ocasión, también ha sido con esa música que ha puesto banda sonora a la campaña del PSOE que es el 'Yo sí te voy a votar', que se ha hecho superviral", añade.

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