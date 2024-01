Rosa María García, propietaria de seis viviendas en la provincia de Barcelona, cuenta que heredó un edificio de su marido de 1940. "Yo lo he ido remodelando para conservarlo y tengo seis viviendas que alquilo entre 375 y 400 euros. Está a una hora de Barcelona", añade en laSexta Xplica.

Así, cuenta que ha tenido que desahuciar a un inquilino porque no le pagaba. "Este señor tenía una renta de 1.500 euros, y tuve que esperar un año para que el juzgado admitiera a trámite mi denuncia. Al cabo de tres meses, se presentaron, y la pareja de la persona a la que alquilé el piso dijo que era vulnerable", relata.

La propietaria asegura que le dejaron destrozado el piso. "Y en el seguro me dijeron que había tenido mucha suerte, porque había ocasiones en las que algunos, antes de irse, rompían todas las paredes con un mazo", apuntó. Señala que lleva dos años en un limbo total. No le parece justo. "Soy parte de la solución de la vivienda, y no del problema. Tengo a seis familias que tienen cubiertas su necesidad vital", subrayó Rosa María, quien insistió en que forma "parte de la solución, no del problema".