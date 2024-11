Maribel Albalat, alcaldesa de Paiporta, ha hablado en laSexta Xplica con José Yélamo sobre el discurso de Carlos Mazón en Les Corts. La edil, que reconoció no haber escuchado al president, ha afirmado que a ellos nadie les avisó de lo que estaba por llegar en su localidad.

"Lo único que sé es que en Paiporta no nos avisaron. Nos avisaron, como hacen siempre, de que venían lluvias... pero nos dijeron simplemente que vigilásemos las riberas de los barrancos y que no bajase la gente. Pero de esa crecida espectacular no se nos avisó. Si nos hubieran dado media hora, o una hora, se habrían salvado muchas vidas", ha contado en laSexta.

Albalat, además, ha hablado sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar: "Nosotros no hablamos con ellos. Recibimos el informe de alerta por lluvias, y aquí no llovió. Luego que venía agua, pero como lo que recibimos 20.000 veces sin que se nos alertase de que podía haber un desbordamiento".

"Eché de menos que alguien nos avisara. Que cualquiera nos avisara. Que se nos dijera que se iba a desbordar el río. Se hubieran salvado muchas vidas", dijo para terminar.