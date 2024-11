Carlos Mazón ha dado finalmente explicaciones por su cuestionada gestión de una DANAque ha dejado más de 200 víctimas mortales en Valencia. Lo ha hecho con escasa autocrítica, en una comparecencia ante Les Corts en la que no ha habido ni rastro de la palabra 'dimisión'. El president valenciano, en cambio, ha sostenido que la magnitud de la catástrofe fue tal que desbordó todos los sistemas y ha disparado contra todo y todos para salvarse.

"No voy a negar fallos. Ni es posible hacerlo ni sería útil", ha reconocido, para a continuación repartir culpas y señalar a todos, menos a sí mismo, por esos fallos. Así, ha puesto la diana en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ahondando en el relato que viene manteniendo de que la Generalitat no contó "con información suficiente y a tiempo". "Se hizo lo mejor que se pudo en la situación en la que se estaba, con la información de la que se disponía y con los recursos con los que se contaba", ha aducido.

"Es legítimo preguntarse si en general el sistema respondió como creíamos que debía responder. Para esto último sí tengo la primera respuesta: no lo hizo", ha aseverado Mazón: "Muchos valencianos piensa, yo el primero, que fallaron demasiadas cosas, incluso que falló el sistema entero", ha clamado.

Así, ha echado balones fuera durante unas dos horas antes de anunciar cambios en su Govern, pero ningún cese: una nueva Vicepresidencia para la Reconstrucción y la creación de una Consellería de Emergencia e Interior. Ninguna mención a sus conselleras Salomé Pradas y Nuria Montes, ambas en el punto de mira.

El relato del 'apagón informativo'

El president de la Generalitat ha insistido en que la información que recibieron sobre la letal crecida en el barranco del Poyo fue "fragmentada, inexacta y tardía" y ha insistido en su tesis del 'apagón informativo' por parte de la Confederación Hidrográfica, asegurando que esta no informó al respecto durante más de dos horas, hasta las 18:43, a pesar de que sus representantes estaban presentes en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

"Nadie dijo nada, ni el presidente de la Confederación ni sus colaboradores y eso que hasta nueve altos cargos y técnicos de la Confederación recibieron esa tarde todas las comunicaciones vía mail de la evolución del barranco del Poyo y nadie alertó de las consecuencias desastrosas que suponía el nivel de crecida del caudal", ha aseverado Mazón.

"La Confederación tenía obligación de informar al Centro de Emergencias de los incrementos relevantes de caudales" y del riesgo de desbordamiento, ha insistido el dirigente 'popular', que ha remachado: "Lo mínimo es confiar en que una información tan relevante como ha resultado ser la transmitida por email a las 18:43 viniera acompañada al menos de alguna alerta inmediata".

Omite su comida en plena reunión de emergencia

El dirigente 'popular' ha trazado durante su intervención una cronología del fatídico 29 de octubre en la que, no por casualidad, ha omitido la larga comida que mantuvo ese mismo día con una periodista a la que ofreció dirigir la televisión autonómica valenciana mientras se reunía el CECOPI. Una reunión a la que él se presentó más de dos horas después de que comenzara.

"Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consejera de Justicia e interior junto con su equipo ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro y que se estaba en contacto con delegación de gobierno", ha justificado Mazón, que ha esgrimido que "los recursos estaban en prealerta, los avisos se habían enviado y la gestión de la posible emergencia se estaba desarrollando como en otras ocasiones anteriores".

Según su relato, se desplazó al CECOPI cuando le advirtieron de que "la situación en la prensa de Forata". "No fue fácil el viaje, el mal tiempo como es normal produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a l'Eliana", ha llegado a argumentar Mazón, que ha querido desmentir las informaciones que apuntan que, una vez allí, fue necesario trasladarle lo abordado hasta ese momento: "No fue necesario que nadie me pusiera al día ni yo retrasé ni por un segundo las tareas", ha defendido.