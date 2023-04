Javier Fatás es un agricultor de cereales y forraje en Zaragoza que ha participado en la Mesa de la Sequía como responsable de COAG en la zona. El pasado sábado, afirmaba en laSexta Xplica que, aunque "el 99% de esa mesa fue para hacer informes de situación", sí percibió "una sensación de que la situación es extrema y hay que tomar medidas extremas".

"Se pidió un pacto nacional por la sequía", explicaba Fatás, que también exponía en el vídeo sobre estas líneas su caso particular, donde tiene "200 hectáreas de secano, de las cuales cultivo un 60% y el 40% es barbecho". De cereal y leguminosas aseguraba que "creo que no voy a cosechar nada, puede ser un 5%", a pesar de que comentaba haber invertido "unos 60.000 euros, de los que no vamos a recuperar nada".

"Solo vamos a recuperar la PAC", afirma rotundo Javier Fatés, que añade que "los agricultores sobre todo lo que queremos es producir" y envía un potente mensaje: "Va a ser un año muy complicado donde los agricultores profesionales vamos a ver pocos brotes verdes y muchos números rojos en nuestras cuentas".