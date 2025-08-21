Carmen Morodo, tajante sobre los incendios: "La única manera que tenemos de defendernos de este fallo es en el ejercicio del voto"

La periodista ha confesado en Al Rojo Vivo que ella ha llegado a la conclusión de que a los políticos "los incendios no les importan" porque su prevención implica crear políticas que son a largo plazo.

Carmen Morodo ha dejado claro en Al Rojo Vivo que la única forma que tenemos de "defendernos antes este fallo y esta mala política" sobre los incendios es en el "ejercicio del voto".

La periodista ha confesado que cree que ahora las personas que están sufriendo directamente las consecuencias de esta catástrofe nacional no les preocupa quién tiene más responsabilidad, criticando la bronca política que se ha generado a raíz de este problema.

"Mi conclusión es que los incendios no importan a la política porque prevenir y crear una estructura, requiere de políticas a largo plazo que exigen mucho trabajo y mucha inversión", ha destacado.

Una situación que cree que el político de turno considera que "no rentabiliza en el siguiente proceso electoral". Por tanto, ha indicado que optan por "jugársela" para ver si no ocurre nada, sin pensar en qué hacer para que las próximas generaciones puedan disfrutar de los bosques que tenemos.