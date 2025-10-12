Revilla, sobre la figura de Xi Jinping: "El chino parece que maneja una junta de vecinos"

El expresidente de Cantabria asegura en laSexta Xplica que Donald Trump "está con los nervios a flor de piel" por las conversaciones entre China e India. "Está nervioso porque va a haber un cambio de ciclo en el que la hegemonía no va a ser de Estados Unidos", sentencia.

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, explicaba este sábado en laSexta Xplica cuál es uno de los principales temores de Donald Trump. Para el que fuera líder del Partido Regionalista Cántabro (PRC), el presidente estadounidense tiene "reacciones tan viscerales" y se dedica a lanzar amenazas y aranceles porque "tiene los nervios a flor de piel".

Revilla cree que el magnate "no es inteligente" al haber anunciado un arancel de más del 100% contra China porque ha provocado que se alíen con India, país con el que ha habido una enemistad histórica. "Eran dos potencias enfrentadas porque luchan por espacios parecidos, son próximos geográficamente... tenían tal enemistad que hacía años que un presidente de India se veía con uno de China", señalaba el cántabro.

"Ha conseguido que hayan firmado un acuerdo al que se han unido Rusia y Brasil... enfrentar 430 millones de americanos frente a casi 4.000 millones de personas...", aseveraba. "Trump está nervioso porque va a haber un cambio de ciclo en el que la hegemonía no va a ser de Estados Unidos", agregaba.

Para Revilla, China actúa de una manera inteligente. "No está en ningún fregado, no se muestran a favor ni en contra de nadie", espeta el expresidente regional. "Ahora están trasladando una planta de gas licuado a África; se están quedando con los puertos de Hispanoamérica; están creciendo al 6%", enumeraba.

Revilla también comparaba la figura de Trump con la de Xi Jinping. "Le ves manejando a 1.500 millones de personas no tiene un mal gesto. A este (Trump) que todos los días tiene que salir a decir alguna cosa, la mayoría patochadas, sale alterado, riñendo... el chino parece que maneja una junta de vecinos", decía el cántabro sin cortapisas.

