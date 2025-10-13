Gotzon Mantuliz estrena 'Cazadores de imágenes' en laSexta: estos son los famosos que le acompañarán en su salvaje aventura

El creador de contenidos Gotzon Mantuliz vuelve a la televisión para presentar en laSexta un nuevo programa llamado 'Cazadores de Imágenes'. Gotzon se adentrará en la naturaleza para fotografiar a los animales más salvajes y lo hará muy bien acompañado cada semana.

Tras ganar la quinta edición de 'El desafío' de Antena 3, el creador de contenidos Gotzon Mantuliz regresa a la televisión para presentar en laSexta un nuevo y salvaje formato, el programa 'Cazadores de Imágenes'. El objetivo de cada episodio será fotografiar a distintos animales salvajes por todo el mundo que serán publicadas en colaboración con la revista National Geographic España.

En cada uno de estos viajes estará acompañado por un personaje famoso que le ayudará con esta apasionante aventura que se desarrolla en plena naturaleza. En el breve adelanto que te ofrecemos en el vídeo sobre estas líneas descubrimos que sus compañeros en estas andanzas serán Mario Vaquerizo, Miguel Ángel Muñoz, Silvia Abril, Arturo Valls, Mamen Mendizábal y Patricia Conde.

Juntos vivirán una experiencia única que cambiará sus vidas para siempre. "Mira que a mí me gusta hablar, pues han conseguido que me calle", reconoce el vocalista de Nancys Rubias en este avance.

Muy pronto, en laSexta, 'Cazadores de Imágenes', con Gotzon Mantuli.