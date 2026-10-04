Afra Blanco señala que las calles se han llenado de "dignidad frente a la crueldad": "La gente se ha movilizado porque no quieren fondos buitres"

La sindicalista ha señalado que se han unido personas de diferentes generaciones o ideologías para mostrar su rechazo a "hogares convertidos en habitaciones de alquiler".

Afra Blanco ha afirmado tras ver las imágenes de las diferentes manifestaciones por la vivienda de este sábado que las calles "se han llenado de dignidad, de empatía, de solidaridad y de sentido común frente a la crueldad".

"Hoy las calles se han llenado de gente joven, es verdad, y de padres y de madres, y de abuelos y de abuelas, de propietarios, de gente que tiene casa y de gente que no tiene casa, de gente que alquila y de gente que te alquila la única vivienda que tiene. Y se ha movilizado la gente porque no quieren en este país fondos buitre, porque no queremos pisos turísticos, porque no queremos hogares convertidos en habitaciones de alquiler", ha señalado en laSexta Xplica.

Además, la sindicalista ha señalado que "la vergüenza tiene que volver al lugar del que jamás tuvo que salir": "Que intenta instalar en la clase trabajadora la vergüenza. La vergüenza de aquellos que acumulan 11, 20, 120 pisos".

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