Afra Blanco y Javier Oliver protagonizan un tenso debate en laSexta Xplica al comentar las condiciones laborales que tienen los españoles. El empresario e ingeniero centra su argumento en explicar que, para él, el problema pasa por el "aumento del IRPF" y no tanto por el aumento de salarios, algo que le hace recibir "un neto muy bajo".

Esto provoca la respuesta de Afra Blanco, que le afea no diga que el problema de España es "la vivienda". "Da igual que pagues más el salario si te sigue subiendo la vivienda y se come el 91% del salario. No el IRPF, que es la nómina del enfermero. Esperaba que dijeses eso", critica.

La sindicalista prosigue con su réplica y defiende que la desigualdad "la genera la vivienda", en función de "si la tienes o no la tienes". Vuelve a ver este momento de laSexta Xplica en el vídeo que acompaña a estas líneas.