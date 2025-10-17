Monumental enfado de Koldo García ante las cámaras de laSexta: "¡No me jodáis tampoco los alquileres!"

¿Qué ha pasado? El exasesor de Ábalos, visiblemente cabreado, estaba sacando la basura de un piso que necesita alquilar: "¡Estoy limpiando porque se alquila este fin de semana!"

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, mostró su enfado ante las cámaras de laSexta tras acogerse a su derecho de no declarar ante el juez Leopoldo Puente y saber que no irá a prisión. Molesto por la presencia de periodistas cerca de un piso que planea alquilar, expresó su frustración: "¡No me jodáis tampoco los alquileres!". Más tarde, con calma, defendió a Santos Cerdán y criticó al juez del caso, señalando que "un señor está en prisión sin pruebas". Considera que Víctor de Aldama debería estar en prisión y calificó el proceso como "ruido y mentiras". Aldama, por su parte, promete aportar más pruebas.

"¡Estoy limpiando porque se alquila este fin de semana! ¡No me jodáis tampoco los alquileres!", ha exclamado Koldo ante las cámaras.

Unas que han seguido captando su cabreo: "¡Tengo que alquilar! ¿Veis lo que estoy sacando? Esto es basura... Necesito alquilar".

Porque Koldo, tras su paso por los Juzgados, quiere ser un ciudadano normal. Porque, después de mostrar su enfado, ha atendido con más tranquilidad, pausa y sosiego a laSexta para cargar contra Víctor de Aldama y defender a Santos Cerdán.

"Conozco a Cerdán y no creo que haya hecho nada irregular", ha expresado para, posteriormente, criticar al juez que instruye su causa: "Un señor está en prisión y no se tiene prueba alguna sobre su persona".

E insiste en su opinión sobre el caso: "Por primera vez ocurren cosas en democracia que quizá no deberían haber ocurrido".

Y es que para Koldo todo lo que rodea a la causa son ruido y mentiras. Y es que, para él, Aldama debería estar en prisión: "Está reconociendo delitos que ha cometido y está fuera solo por decir que hay gente corrupta en el PSOE. Yo no he visto las pruebas".

En ese sentido, Aldama ha reaccionado a las palabras de Koldo y ha afirmado que va a aportar más pruebas sobre el caso.