Afra Blanco, a un joven del PP: "Tanto que os gusta hablar de prioridad, primero la clase trabajadora que los especuladores"

Afra Blanco responde a Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del PP: "Si no hay casas para la gente trabajadora, para quien seguro no debería haber es para los fondos de inversión ni la especulación ni los pisos turísticos".

Afra Blanco confiesa que le "ha petado la cabeza" al escuchar a Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del PP, "decir que no hay casas para la gente". "Entonces, si no hay casas para la gente, para quien no debe haber es para la especulación, ni para los fondos de inversión ni para los pisos turísticos", afirma Afra Blanco, que insiste en que "lo que necesita un turista son trabajadores del Metro, de seguridad, sanitarios, cocineros...".

"Lo que necesita un turista es ese cocinero que le ponga ese cocinero o ese camarero que le ponga la caña de la libertad, pero, coño, claro, ¿dónde va a vivir esa gente?", pregunta la sindicalista, que destaca que "en Madrid, en Málaga, Valencia... quien levanta esas ciudades y esas tierras es la clase trabajadora a la que se le está expulsando de sus barrios".

"Tanto que os gusta hablar de prioridad, ¿por qué no hablamos de prioridad?", pregunta Afra Blanco, que detalla tajante: "Primero ellos, que los especuladores; primero ellos, que el fondo de inversión; primero ellos, que el piso turístico". "Si alguien cree que esto no va de nosotros, pensemos en nuestros hijos", reflexiona Afra Blanco, que pide pensar en "ese vecino de manera invisible y con mucha vergüenza está haciendo las cajas para salir de su casa porque le están expulsando".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.